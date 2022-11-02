В Кабуле произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

Взрыв произошел в среду утром в одном из районов Кабула.

Взрыв произошел в среду утром в одном из районов Кабула.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hasht-e Subh.

По данным издания, в пятом округе города было взорвано транспортное средство, в котором передвигались сотрудники Министерства восстановления и развития сельского хозяйства захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан". Детали инцидента уточняются.

Талибы пока не комментировали эту информацию.

Согласно информации катарского телеканала Al Jazeera, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие, число которых не указывается.