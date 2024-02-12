О нас

В Израиле сообщили о 12 тыс. убитых вооруженных радикалов в Газе с 7 октября

В Израиле сообщили о 12 тыс. убитых вооруженных радикалов в Газе с 7 октября Израильские военные убили более 12 тыс. вооруженных радикалов в секторе Газа с начала военных действий в анклаве в ответ на атаку радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 21:24
В Израиле сообщили о 12 тыс. убитых вооруженных радикалов в Газе с 7 октября

Израильские военные убили более 12 тыс. вооруженных радикалов в секторе Газа с начала военных действий в анклаве в ответ на атаку радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви в ходе брифинга.

"Три четверти батальонов ХАМАС уже уничтожены, более 12 тыс. террористов убиты, с учетом получивших ранения и задержанных террористов половина боевого личного состава ХАМАС выведена из строя", - сказал Леви. "ХАМАС начало эту войну с 24 батальонами, 18 из них уже ликвидированы, еще 2 почти уничтожены в Хан-Юнисе (город в южной части сектора Газа), 4 батальона остаются в Рафахе (город на юге сектора Газа близ границы с Египтом)", - добавил официальный представитель израильского кабмина.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Глава Пентагона отменил поездку в Брюссель
Глава Пентагона отменил поездку в Брюссель
12 февраля 2024 г. 22:29
В Нигерии более 300 человек задержали по подозрению в захвате заложников
В Нигерии более 300 человек задержали по подозрению в захвате заложников
12 февраля 2024 г. 21:07
В Болгарии на горнолыжном курорте сошла лавина
В Болгарии на горнолыжном курорте сошла лавина
12 февраля 2024 г. 20:58
Президент Аргентины попросил у Папы Римского прощения
Президент Аргентины попросил у Папы Римского прощения
12 февраля 2024 г. 20:42
Северные страны Европы в рамках учений отработают оборону региона
Северные страны Европы в рамках учений отработают оборону региона
12 февраля 2024 г. 20:31
В ЮАР назвали неудачным разработанный в США законопроект об отношениях двух стран
В ЮАР назвали неудачным разработанный в США законопроект об отношениях двух стран
12 февраля 2024 г. 20:12
На востоке ДРК идут ожесточенные бои
На востоке ДРК идут ожесточенные бои
12 февраля 2024 г. 20:00
На Филиппинах число жертв схода оползня достигло 68
На Филиппинах число жертв схода оползня достигло 68
12 февраля 2024 г. 19:45
В испанском порту обнаружили 8 тонн кокаина
В испанском порту обнаружили 8 тонн кокаина
12 февраля 2024 г. 19:25
Шольц призвал увеличить производство оружия в Европе
Шольц призвал увеличить производство оружия в Европе
12 февраля 2024 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi