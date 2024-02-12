В Израиле сообщили о 12 тыс. убитых вооруженных радикалов в Газе с 7 октября

Израильские военные убили более 12 тыс. вооруженных радикалов в секторе Газа с начала военных действий в анклаве в ответ на атаку радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Израильские военные убили более 12 тыс. вооруженных радикалов в секторе Газа с начала военных действий в анклаве в ответ на атаку радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви в ходе брифинга.

"Три четверти батальонов ХАМАС уже уничтожены, более 12 тыс. террористов убиты, с учетом получивших ранения и задержанных террористов половина боевого личного состава ХАМАС выведена из строя", - сказал Леви. "ХАМАС начало эту войну с 24 батальонами, 18 из них уже ликвидированы, еще 2 почти уничтожены в Хан-Юнисе (город в южной части сектора Газа), 4 батальона остаются в Рафахе (город на юге сектора Газа близ границы с Египтом)", - добавил официальный представитель израильского кабмина.