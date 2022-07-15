О нас

В Испании за два дня 43 человека умерли из-за жары

В Испании за два дня 43 человека умерли из-за жары Экстремальная жара, установившаяся в Испании, за два дня привела к смерти 43 человек.
Другие страны
15 июля 2022 г. 15:57
В Испании за два дня 43 человека умерли из-за жары

Экстремальная жара, установившаяся в Испании, за два дня привела к смерти 43 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Telecinco.

По его информации, Институт здоровья Карлоса III, подведомственный Минздраву королевства, подсчитал, что за 10 и 11 июля в Испании умерли 43 человека вследствие чрезмерно высокой температуры воздуха. Как передает телеканал Antena 3, большинство - лица старше 75 лет.

В июне в королевстве было зафиксировано 829 смертей, связанных с жаркой погодой, в июле - 111.

Государственное метеорологическое агентство Испании из-за жары повысило уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Кроме того, в ряде провинций уровень тревоги повышен до самого высокого - красного (чрезвычайная опасность). Температура воздуха может достигнуть почти 45 градусов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Spanish heatwave kills 43 people in two days
Версия на азербайджанском языке İspaniyada iki gün ərzində 43 nəfər istidən ölüb

Другие новости из категории

Главы МИД ЕС обсудят 18 июля новые санкции против России
Главы МИД ЕС обсудят 18 июля новые санкции против России
15 июля 2022 г. 16:32
Польша решила купить у США списанные танки Abrams
Польша решила купить у США списанные танки Abrams
15 июля 2022 г. 15:48
Байден прибыл в Вифлеем для встречи с Аббасом
Байден прибыл в Вифлеем для встречи с Аббасом
15 июля 2022 г. 14:15
Борис Джонсон выступил против назначения бывшего министра финансов на пост премьера
Борис Джонсон выступил против назначения бывшего министра финансов на пост премьера
15 июля 2022 г. 14:06
Главой МИД Бельгии назначат бывшую телеведущую
Главой МИД Бельгии назначат бывшую телеведущую
15 июля 2022 г. 13:04
Еврокомиссия планирует незначительно смягчить часть санкций против РФ
Еврокомиссия планирует незначительно смягчить часть санкций против РФ
15 июля 2022 г. 12:45
Число жертв наводнений в Индии увеличилось до 47
Число жертв наводнений в Индии увеличилось до 47
15 июля 2022 г. 12:19
Власти Техаса подали в суд на Белый дом из-за руководства по абортам
Власти Техаса подали в суд на Белый дом из-за руководства по абортам
15 июля 2022 г. 08:55
США выступили против участия России во встрече министров G20
США выступили против участия России во встрече министров G20
15 июля 2022 г. 08:48
Боевая группа НАТО в Румынии будет полностью укомплектована в ноябре
Боевая группа НАТО в Румынии будет полностью укомплектована в ноябре
15 июля 2022 г. 08:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi