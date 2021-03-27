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В Испании в результате наезда машины пострадали семь человек

В Испании в результате наезда машины пострадали семь человек Водителя транспортного средства задержали
Другие страны
27 марта 2021 г. 09:23
В Испании в результате наезда машины пострадали семь человек

По меньшей мере семь человек пострадали в пятницу в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в Испании в результате наезда автомобиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter региональная служба экстренной помощи.

По ее информации, инцидент произошел в муниципалитете Юнкера-де-Энарес. Четыре человека были доставлены в больницу.

Как передает газета ABC, наезд был преднамеренным. Водитель транспортного средства задержан. По данным агентства EFE, подозреваемый пошел на данный шаг из-за потери опеки над детьми.

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