В Испании в результате наезда машины пострадали семь человек

Водителя транспортного средства задержали

По меньшей мере семь человек пострадали в пятницу в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в Испании в результате наезда автомобиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter региональная служба экстренной помощи.

По ее информации, инцидент произошел в муниципалитете Юнкера-де-Энарес. Четыре человека были доставлены в больницу.

Как передает газета ABC, наезд был преднамеренным. Водитель транспортного средства задержан. По данным агентства EFE, подозреваемый пошел на данный шаг из-за потери опеки над детьми.