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    ​В Испании полиция конфисковала 11 тонн гашиша

    Также были задержаны 55 человек, которые, предположительно, входят в марокканский наркокартель

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Испании полиция в ходе масштабной операции, которая проводилась по всей стране, конфисковала крупную партию гашиша — всего 11 тонн.

    Как сообщает Report со ссылкой наFranc-Press, также были задержаны 55 человек, которые, предположительно, входят в марокканский наркокартель.

    По словам полиции, в ходе операции у подозреваемых было обнаружено €2 млн наличными и несколько видов оружия. В частности, полицейские рейды были проведены в Мадриде, Барселоне и Малаге.

    В сообщении отмечается, что гашиш поставлялся в основном в Великобританию, Францию, Италию и Нидерланды.

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