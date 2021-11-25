В Испании из-за утечки газа на АЭС погиб человек, есть пострадавшие

Один человек погиб, еще трое пострадали в среду в результате утечки углекислого газа на атомной электростанции в Испании.

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате утечки углекислого газа на атомной электростанции в Испании.

Как передает Report, об этом сообщили каталонские медики в Twitter.

По данным местных пожарных, инцидент, который произошел на АЭС в населенном пункте Аско (автономное сообщество Каталония), "не связан с радиологической активностью". По их версии, "в противопожарной системе произошла утечка CO2". "Совместно с персоналом завода мы восстановили безопасность на территории", - отметили пожарные.

В свою очередь каталонские медики уточнили, что один человек "погиб, другие трое были доставлены в больницу из-за вдыхания CO2".