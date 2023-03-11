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В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи

В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи Извержение вулкана Мерапи произошло на острове Ява, в результате чего потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км от кратера.
Другие страны
11 марта 2023 г. 12:37
В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи

Извержение вулкана Мерапи произошло на острове Ява, в результате чего потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км от кратера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

Уровень опасности повышен до третьего из четырех уровней по принятой в Индонезии классификации извержений.

Жителям близлежащих районов запрещено приближаться к Мерапи на расстояние менее 7 км. О пострадавших и разрушениях информации не приводится.

На территории Индонезии находятся почти 130 вулканов. Мерапи высотой 2 910 м считается одним из самых активных.

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Версия на английском языке Indonesia's Merapi volcano erupts, spews hot cloud

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