В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи

Извержение вулкана Мерапи произошло на острове Ява, в результате чего потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км от кратера.

Извержение вулкана Мерапи произошло на острове Ява, в результате чего потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км от кратера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

Уровень опасности повышен до третьего из четырех уровней по принятой в Индонезии классификации извержений.

Жителям близлежащих районов запрещено приближаться к Мерапи на расстояние менее 7 км. О пострадавших и разрушениях информации не приводится.

На территории Индонезии находятся почти 130 вулканов. Мерапи высотой 2 910 м считается одним из самых активных.