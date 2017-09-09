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    В Индии произошло столкновение толпы людей с полицейскими

    В результате один правоохранитель погиб, десять получили ранения

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Поздно ночью в индийском городе Рамгиндж Манди произошло столкновение толпы людей с полицейскими.

    Как передает Report, по данным издания Amarujala, один из полицейских накануне ударил женщину.

    Сообщается, что толпа требовала привлечь к ответу полицейского. Люди взяли в руки камни и напали на полицейский участок.

    В результате один правоохранитель погиб, десять получили ранения. Кроме того пострадали журналисты, которые освещали инцидент.

    Толпа подожгла здание участка. 

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