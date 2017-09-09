В Индии произошло столкновение толпы людей с полицейскими

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Поздно ночью в индийском городе Рамгиндж Манди произошло столкновение толпы людей с полицейскими.

Как передает Report, по данным издания Amarujala, один из полицейских накануне ударил женщину.

Сообщается, что толпа требовала привлечь к ответу полицейского. Люди взяли в руки камни и напали на полицейский участок.

В результате один правоохранитель погиб, десять получили ранения. Кроме того пострадали журналисты, которые освещали инцидент.

Толпа подожгла здание участка.