В Индии фермеры угрожают взять в осаду парламент

Они протестуют против новых законов о сельском хозяйстве

Фермеры в Индии, протестующие против новых законов о сельском хозяйстве, угрожают взять в осаду парламент страны, если их требования не будут выполнены. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил один из лидеров протестов, представитель организации "Союз индийских крестьян" Ракеш Тикаит, слова которого приводит в среду сайт журнала Outlook.

"На этот раз будет призыв к осаде парламента. Мы объявим об этом, а затем отправимся в Дели. На этот раз там будет 400 тыс. тракторов!" - заявил Тикаит, выступая накануне вечером в Раджастхане на съезде крестьян и фермеров.

Тикаит призвал фермеров быть готовыми, поскольку призыв к "маршу на столицу" может быть дан в любое время. Он также заявил, что наступает время сева урожая, но фермеры не откажутся от протестов и готовы "пахать парки в Дели и выращивать там урожай". Дата осады парламента будет уже скоро определена.

Тысячи представителей объединений фермеров и крестьян с конца ноября прошлого года проводят акции протеста в окрестностях столичного округа Дели, требуя отменить новые законы о сельском хозяйстве. Протесты фермеров нередко сопровождаются столкновениями с правоохранителями. Самые значительные произошли 26 января.

Протестующие добиваются отмены принятых в сентябре законов о сельском хозяйстве. Официально эти законы предусматривают повышение доходов фермеров путем предоставления им возможности продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны. Но протестующие полагают, что на деле эти законы дают большую власть перекупщикам, а также приведут к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию.

Несколько раундов переговоров с центральными властями пока ни к чему не привели.