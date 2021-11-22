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В Индии более 40 человек погибли из-за ливней

В Индии более 40 человек погибли из-за ливней По меньшей мере 41 человек погиб, более 100 жителей пропали без вести в юго-восточном штате Андхра-Прадеш в результате сильных муссонных ливней и вызванных ими наводнений.
Другие страны
22 ноября 2021 г. 09:28
В Индии более 40 человек погибли из-за ливней

По меньшей мере 41 человек погиб, более 100 жителей пропали без вести в юго-восточном штате Андхра-Прадеш в результате сильных муссонных ливней и вызванных ими наводнений.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ливни, которые начались 18 ноября вечером, нарушили нормальную жизнь в округах Раяласима и Неллоре, где водой затоплены 1 316 деревень. Наводнения отрезали от внешнего мира город Тирупати, с которым из-за обрушения мостов прервано железнодорожное и автомобильное сообщение, пишет газета The Times of India.

Власти проводят спасательные операции в пострадавших районах. В них принимают участие вертолеты ВВС и службы по борьбе со стихийными бедствиями.

Правительство штата Андхра-Прадеш объявило о выплате по 500 тыс. рупий (около 6,7 тыс. долларов США) семьям погибших.

По данным синоптиков, с 1 октября и до настоящего времени в штате выпало свыше 518 мм осадков, что на 68% больше среднего уровня за этот период.

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Версия на английском языке Over 40 people killed in India flash floods

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