В Индии автомобиль протаранил здание школы, погибли 9 учащихся

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, врезался в здание школы в индийском городе Музаффарпур (штат Бихар) на востоке страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, жертвами аварии, причины которой еще предстоит установить, стали девять учащихся, еще не менее 24 получили ранения. К настоящему времени все пострадавшие доставлены в больницу. Личность водителя, а также его мотивы пока не установлены.

На месте инцидента работает полиция. Ведется расследование случившегося.