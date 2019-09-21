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В Гватемале заключенные сбежали из полицейского изолятора

В Гватемале заключенные сбежали из полицейского изолятора

Восемнадцать заключённых сбежало из полицейского изолятора муниципалитета Уеуетенанго после того, как они устроили бунт из-за проведенного в камерах обыска. 

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Prensa libre.

Генпрокуратура подтвердила факт побега, но не уточнила, о каком количестве человек идёт речь.По данным издания, шесть человек добровольно сдались властям, на свободе остаётся ещё 12 заключённых. В настоящее время проводится расследование.
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