В Гватемале заключенные сбежали из полицейского изолятора

Восемнадцать заключённых сбежало из полицейского изолятора муниципалитета Уеуетенанго после того, как они устроили бунт из-за проведенного в камерах обыска.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Prensa libre.

Генпрокуратура подтвердила факт побега, но не уточнила, о каком количестве человек идёт речь.По данным издания, шесть человек добровольно сдались властям, на свободе остаётся ещё 12 заключённых. В настоящее время проводится расследование.