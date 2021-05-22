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В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин

В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин Сейчас огонь тушат почти 300 пожарных и авиация
Другие страны
22 мая 2021 г. 10:23
В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин
Courtesy İmage

Сильный лесной пожар к западу от Афин не удается потушить третьи сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пожарная служба Греции.

Пожар начался вечером 19 мая возле поселения Схинос недалеко от города Лутраки, в Коринфии. Причиной стало сжигание веток в оливковой роще в сухую и ветреную погоду. За сутки сгорели около 2 тыс. гектаров леса.

По данным Национальной афинской обсерватории на вечер 21 мая, сгорели 5,5 тыс. гектаров леса. Дым от пожара доходил до Афин. Были эвакуированы сотни местных жителей.

Сейчас огонь тушат почти 300 пожарных и авиация.

"Пожар, начавшийся в вечерние часы в среду, продолжается со многими рассеянными (очагами) активного горения. В общей сложности действуют 278 пожарных, 89 автомобилей, 10 пеших групп, специальная механизированная часть пожарных операций, мобильный оперативный центр "Олимп", восемь самолетов (Canadair), восемь самолетов PZL, два вертолета и еще два вертолета координируют действия", - сообщила пожарная служба в субботу утром.

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Версия на английском языке Greek firefighters work to put up wildfire west of Athens

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