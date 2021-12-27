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В Греции объявили национальный траур

В Греции объявили национальный траур Национальный траур объявлен в Греции в связи со смертью в воскресенье экс-президента республики Каролоса Папульяса.
Другие страны
27 декабря 2021 г. 02:24
В Греции объявили национальный траур

Национальный траур объявлен в Греции в связи со смертью в воскресенье экс-президента республики Каролоса Папульяса.

Как передает Report, об этом заявило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По его информации, по решению правительства решено соблюдать национальный траур "со дня смерти Каролоса Папульяса в течение трех дней, а также в день его похорон". "Кроме того, с сегодняшнего дня и до дня его похорон будут приспущены флаги государственных организаций по всей стране", - подчеркивает агентство.

Оно добавляет, что похороны Папульяса "будут осуществлены за государственный счет". "По решению правительства, похороны пройдут с почестями главы государства", - говорится в сообщении.

Бывший президент Греции Каролос Папульяс умер в воскресенье в возрасте 92 лет. Свои соболезнования в связи с его смертью выразила действующий президент Греции Катерина Сакелларопулу. Она отметила, что участие Папульяса в национальном Сопротивлении в годы Второй мировой войны и в борьбе против профашистской хунты "черных полковников" в Греции было определяющим в его судьбе, отражая "его неизменную приверженность идеалам свободы и справедливости, которые он последовательно отстаивал на протяжении всей своей карьеры".

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstanda eks-prezidentin vəfatı ilə əlaqədar milli matəm elan edilib

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