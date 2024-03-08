В Госдепе сообщили о выдворении миссии USAID из Зимбабве

Власти Зимбабве в феврале выдворили сотрудников Агентства по международному развитию США (USAID), занимавшихся оценкой демократии и управления.

Власти Зимбабве в феврале выдворили сотрудников Агентства по международному развитию США (USAID), занимавшихся оценкой демократии и управления.

Как передает Report , об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"В прошлом месяце власти Зимбабве неожиданно задержали и депортировали сотрудников и подрядчиков USAID, которые проводили оценку ситуации в области развития и управления в Зимбабве", - сообщил Миллер.

Он утверждал, что сотрудники миссии "подверглись жестокому обращению, длительным допросам и запугиванию", а также "небезопасной и принудительной транспортировке в ночное время, задержанию в ночное время и заключению под стражу". Представитель Госдепа назвал эти действия "вопиющими, неоправданными и неприемлемыми".

"Правительство Зимбабве заявляло, что стремится к возобновлению международного сотрудничества и проведению демократических реформ. Его действия противоречат этим заявлениям", - считает Миллер. Он призвал власти Зимбабве к ответственности за случившееся.

Ранее Соединенные Штаты продлили санкции против президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы и некоторых других высших чиновников страны.