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В Гонконге отменены более 100 авиарейсов из-за акций протеста

В Гонконге отменены более 100 авиарейсов из-за акций протеста
​В международном аэропорту Гонконга более 100 авиарейсов отменены из-за протестов и общегородской забастовки
© Reuters

В международном аэропорту Гонконга более 100 авиарейсов отменены из-за протестов и общегородской забастовки, сообщает Report со ссылкой на CNN.

В аэропорту уже отменены более 100 вылетов и прилетов, в большинстве случаев это рейсы авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines.

Отмечается, что администрация аэропорта порекомендовала своим пассажирам ехать в аэропорт только после подтверждения времени рейса.

Напомним, что в конце прошлой недели организаторы акции заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы правительство наконец выполнило их требования. Протестующие намерены помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах Гонконга.

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