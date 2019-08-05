В Гонконге отменены более 100 авиарейсов из-за акций протеста

В международном аэропорту Гонконга более 100 авиарейсов отменены из-за протестов и общегородской забастовки, сообщает Report со ссылкой на CNN.
В аэропорту уже отменены более 100 вылетов и прилетов, в большинстве случаев это рейсы авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines.
Отмечается, что администрация аэропорта порекомендовала своим пассажирам ехать в аэропорт только после подтверждения времени рейса.
Напомним, что в конце прошлой недели организаторы акции заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы правительство наконец выполнило их требования. Протестующие намерены помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах Гонконга.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости