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В ФРГ фермеры на десятках тракторов частично заблокировали порт в Бремерхафене

В ФРГ фермеры на десятках тракторов частично заблокировали порт в Бремерхафене Фермеры на нескольких десятках тракторов заблокировали один из въездов в крупном порту Германии, который находится в городе Бремерхафене.
Другие страны
29 января 2024 г. 16:54
В ФРГ фермеры на десятках тракторов частично заблокировали порт в Бремерхафене

Фермеры на нескольких десятках тракторов заблокировали один из въездов в крупном порту Германии, который находится в городе Бремерхафене.

Как передает Report, об этом сообщает издание Welt со ссылкой на полицию.

"В понедельник фермеры на приблизительно 30 тракторах заблокировали подъездную дорогу к порту в Бремерхафене", - сообщили в полиции, отметив, что действия фермеров являются "спонтанной демонстрацией", не согласованной с правоохранителями. Как долго продлится акция, неизвестно.

В декабре германское правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста.

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Версия на английском языке Farmers with dozens of tractors partially block port in Germany’s Bremerhaven
Версия на азербайджанском языке Almaniyada da fermerlər etiraz aksiyası keçirir

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