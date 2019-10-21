В Чили в ходе протестов задержали около 1,5 тысячи человек

Почти 1,5 тысячи человек задержаны в ходе протестов в Чили.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радио BioBioChile со ссылкой на генпрокуратуру страны.

В столичном регионе органы правопорядка задержали 614 человек, а в других городах страны 848 граждан.

В результате протестов, которые длятся уже несколько дней, погибли четверо - они стали жертвами пожара в одном из супермаркетов.

Министр внутренних дел страны Андрес Чадвик сообщил, что в ночь на воскресенье по всей стране произошло 103 серьезных акта насилия. Министр здравоохранения Хайме Маньялич заявил, что 208 человек ночью получили ранения.