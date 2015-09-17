Цунами высотой более трех метров прокатилось по побережью Чили - ОБНОВЛЕНО 4

Bakı. 17 sentyabr. REPORT.AZ/ Волны цунами высотой до трех с небольшим метров прокатилась по побережью Чили после мощного землетрясения, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC), отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 8,3 произошло в 22.54 среды UTC (1.54 четверга мск). Эпицентр толчков располагался в 54 километрах к северо-западу от города Ильяпель, в 228 километрах к северу от столицы — Сантьяго. За землетрясением последовал афтершок магнитудой 6,4. Чилийские власти сообщили об одной жертве и до 15 пострадавших.

PTWC предупреждал о возможности цунами по всему Тихому океану.

Волна наибольшей высоты — в 3,11 метра — была зафиксирована у города Кокимбо в северной части Чили. Высоты 1,62 метра цунами достигло у побережья города Вальпараисо. Волны высотой около метра были зафиксированы на архипелаге Хуан-Фернандес и у Сан-Антонио.

На территории Чили высокая сейсмическая активность. В конце февраля 2010 года в этой южноамериканской стране в результате землетрясения магнитудой 8,8 и последовавшего за ним цунами погибли более 500 человек.

Магнитуда афтершока после землетрясения в Чили увеличена с 6,4 до 7.

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Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Мощное землетрясение в Чили привело к гибели по меньшей мере одного человека, сообщил мэр города Ильяпель Денис Кортес.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", Кортес рассказал о гибели одной женщины в его городе и разрушении стен у ряда зданий. Погибшая была задавлена обвалившейся стеной ресторана. Еще 12-15 человек получили ранения. В то же время национальная служба по чрезвычайным ситуациям страны пока не располагает данными о погибших.

Национальная сейсмологическая служба Чили уточнила магнитуду землетрясения — по данным портала Tercera, она составила 8,4. По последней информации Геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 8,3. За землетрясением последовал афтершок магнитудой 6,4 в 25 километрах от Ильяпеля.

Тысячи людей покинули здания в столице — Сантьяго и выбежали на улицы города. По данным мексиканского канала Foro TV, многие высотные здания в Сантьяго раскачивались, что привело в сильный испуг местных жителей. Сейчас люди, прокинувшие свои дома и офисны, отказываются возвращаться из-за афтершоков магнитудой 6,2-6,4.

Ранее власти Чили объявили об эвакуации населения из так называемой зоны безопасности на побережье страны в связи с возможностью возникновения цунами. По данным La Tercera, первые волны уже обрушились на побережье страны.

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Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Тысячи людей покинули здания в столице Чили Сантьяго и выбежали на улицы города после мощного землетрясения магнитудой 8,3, произошедшего в среду вечером, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Многие высотные здания в Сантьяго раскачивались, что привело к сильному испугу местных жителей. Сейчас люди, прокинувшие свои дома и офисные здания, отказываются возвращаться обратно в связи с афтершоками магнитудой 6,2-6,4.

Ранее власти Чили объявили об эвакуации населения из так называемой зоны безопасности на побережье страны в связи с возможностью возникновения цунами. Пока о жертвах и разрушениях информации нет.

Первоначально Геологическая служба США объявила о землетрясении магнитудой 7,9, однако степень оперативно была пересмотрена до отметки 8,3.

В 2010 году в результате землетрясения магнитудой 8,8 и последовавшего за ним цунами в центральной части Чили погибли более 500 человек, разрушены 220 тыс. домой.

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Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в четверг в Чили. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился возле центральной части побережья Чили близ города Вальпараисо. Очаг землетрясения залегал на глубине 64 км.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.