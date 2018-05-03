В Центральной Африке в перестрелке между правительственными силами и ополченцами погибло 24 человека

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 человек погибли, 170 получили ранения во вторник в результате перестрелки между силами безопасности и отрядами местных ополченцев в квартале "5-й километр" в мусульманском районе в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) Банги. Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на медицинские источники.

По данным, вооруженные повстанцы совершили нападение на церковь Нотр-Дам-де-Фатима в Банги, расположенную неподалеку от мусульманского квартала "5-й километр", в результате чего погибли несколько мирных жителей и аббат Альберт Тугумале-Баба. В ответ на атаку и убийство настоятеля церкви разгневанная толпа сожгла мечеть и убила двух, предположительно, мусульман.