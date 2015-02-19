​В Буэнос-Айресе акция протеста собрала 400 тыс. человек

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Порядка 400 тыс. человек вышли на улицы Буэнос-Айреса в рамках кампании протеста после загадочной смерти прокурора Альберто Нисмана.

Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, Нисман обвинял президента страны Кристину Фернандес де Киршнер в причастности к теракту в 1994 году.

Прокурор умер при загадочных обстоятельствах 19 января.

Сотни тысяч жителей аргентинской столицы вышли на улицы города, несмотря на сильный дождь. Митинг, прошедший через месяц после гибели Нисмана, стал первой крупной акцией, посвященной этому делу.