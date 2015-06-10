 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Полиция эвакуировала правительственные здания ЕС из-за угрозы взрыва

    Опасения вызвал автомобиль, оставленный на парковке внутри комплекса

    Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Здания Совета ЕС и Евросовета в Брюсселе были эвакуированы из-за угрозы взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщает журналист газеты Le Soir Юрек Кучкевич в своем твиттере.

    Опасения вызвал автомобиль, оставленный на парковке внутри комплекса.

    Движение автотранспорта, которое также было остановлено из-за угрозы, в данный момент возобновлено.

    По предварительным данным, по подозрению в причастности к инциденту задержан один человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi