Полиция эвакуировала правительственные здания ЕС из-за угрозы взрыва

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Здания Совета ЕС и Евросовета в Брюсселе были эвакуированы из-за угрозы взрыва.

Как передает Report, об этом сообщает журналист газеты Le Soir Юрек Кучкевич в своем твиттере.

Опасения вызвал автомобиль, оставленный на парковке внутри комплекса.

Движение автотранспорта, которое также было остановлено из-за угрозы, в данный момент возобновлено.

По предварительным данным, по подозрению в причастности к инциденту задержан один человек.