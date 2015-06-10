Полиция эвакуировала правительственные здания ЕС из-за угрозы взрыва

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Здания Совета ЕС и Евросовета в Брюсселе были эвакуированы из-за угрозы взрыва.
Как передает Report, об этом сообщает журналист газеты Le Soir Юрек Кучкевич в своем твиттере.
Опасения вызвал автомобиль, оставленный на парковке внутри комплекса.
Движение автотранспорта, которое также было остановлено из-за угрозы, в данный момент возобновлено.
По предварительным данным, по подозрению в причастности к инциденту задержан один человек.
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