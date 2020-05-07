​В Британии число жертв COVID-19 превысило 30 тыс

Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 539, до 30 615.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 5 614 - до 206 715. Накануне рост составлял 6 111, а общее число равнялось 201 101.

В среду количество умерших составляло 30 076, дневной прирост составлял 649 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.