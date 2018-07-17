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    В Бразилии столкновение одиннадцати машин унесло жизни восьми человек

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Не менее восьми человек погибли в понедельник в результате крупной аварии в Бразилии, где столкнулись сразу 11 автомобилей.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, авария произошла на трассе в штате Минас-Жерайс. Столкнулись пять легковых машин, пять грузовиков и один автобус. На месте возник пожар.

    Ранения получили, по последней информации, 64 человека. У одного из пострадавших отмечены ожоги до 90% поверхности тела. Четверо погибших сгорели заживо. Сейчас движение по дороге закрыто в обоих направлениях.

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