В Бразилии столкновение одиннадцати машин унесло жизни восьми человек

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Не менее восьми человек погибли в понедельник в результате крупной аварии в Бразилии, где столкнулись сразу 11 автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, авария произошла на трассе в штате Минас-Жерайс. Столкнулись пять легковых машин, пять грузовиков и один автобус. На месте возник пожар.

Ранения получили, по последней информации, 64 человека. У одного из пострадавших отмечены ожоги до 90% поверхности тела. Четверо погибших сгорели заживо. Сейчас движение по дороге закрыто в обоих направлениях.