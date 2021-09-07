О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Боливии при ДТП с автобусом погибли десятки человек

В Боливии при ДТП с автобусом погибли десятки человек По меньшей мере 21 человек погиб в результате падения автобуса в овраг в центральной части Боливии.
Другие страны
7 сентября 2021 г. 07:52
В Боливии при ДТП с автобусом погибли десятки человек

По меньшей мере 21 человек погиб в результате падения автобуса в овраг в центральной части Боливии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент страны Луис Арсе.

"Мы получили прискорбное сообщение, что в результате ДТП с участием автобуса рядом с Морочатой, департамент Кочабамба, погиб 21 человек и 12 пострадали. Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв", - написал он в Twitter.

Телеканал Unitel отметил, что автобус, направлявшийся в город Кильякольо, упал с высоты 200 м. По словам водителя, который в настоящее время находится в больнице, он потерял контроль над транспортным средством после того, как был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, который он поздно заметил из-за поднявшейся пыли на дороге.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBoliviyada ağır yol qəzasında 21 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

Самое читаемое

В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
ЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
ВидеоЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
2 сентября 2021 г. 00:37
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
1 сентября 2021 г. 16:51
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся
1 сентября 2021 г. 18:16
Коротченко: Только путь мира позволит Армении выйти из финансового и политического тупика
Коротченко: Только путь мира позволит Армении выйти из финансового и политического тупика
2 сентября 2021 г. 14:36
Будут ли занятия в вузах дистанционными?
Будут ли занятия в вузах дистанционными?
2 сентября 2021 г. 17:00
Новый халифат в сердце Азии - в Афганистане в пику талибам активизируется ИГ-Хорасан
Новый халифат в сердце Азии - в Афганистане в пику талибам активизируется "ИГ-Хорасан"
31 августа 2021 г. 12:41
Самолет AZAL совершил первую посадку в международном аэропорту Карабаха
ФотоСамолет AZAL совершил первую посадку в международном аэропорту Карабаха
5 сентября 2021 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi