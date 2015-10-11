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    ​В Белоруссии стартовали президентские выборы

    В выборах участвуют четыре кандидата

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Белоруссии начали работать избирательные участки для голосования на выборах президента страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», в выборах участвуют четыре кандидата – президент Александр Лукашенко, глава Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич, представитель Белорусской патриотической партии Николай Улахович и кандидат от кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич.

    По данным на 8 октября, порядка 11% избирателей проголосовали на этих выборах досрочно.

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