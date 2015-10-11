​В Белоруссии стартовали президентские выборы

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Белоруссии начали работать избирательные участки для голосования на выборах президента страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», в выборах участвуют четыре кандидата – президент Александр Лукашенко, глава Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич, представитель Белорусской патриотической партии Николай Улахович и кандидат от кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич.

По данным на 8 октября, порядка 11% избирателей проголосовали на этих выборах досрочно.