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В Англии и Уэльсе отмечается рост заболеваемости COVID-19 за последние два месяца

В Англии и Уэльсе отмечается рост заболеваемости COVID-19 за последние два месяца Суточный прирост новых случаев коронавируса COVID-19 начал расти за последние два месяца в Англии и Уэльсе.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 09:50
В Англии и Уэльсе отмечается рост заболеваемости COVID-19 за последние два месяца

Суточный прирост новых случаев коронавируса COVID-19 начал расти за последние два месяца в Англии и Уэльсе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс Украина, об этом сообщают британские СМИ.

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, в Англии за неделю с 7 по 14 сентября подтвердили 766,5 тыс. случаев COVID-19, в Уэльсе - 39,7 тыс.

В общей сложности эти показатели выросли примерно на 5% по сравнению с предыдущей неделей.

Отмечается, что доля случаев коронавируса выросла среди детей от 7 до 11 лет, а также среди людей от 25 до 34 лет.

При этом, в Шотландии и Северной Ирландии заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться.

За время пандемии в Великобритании зафиксировали 23,8 млн случаев коронавируса, свыше 207 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.

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