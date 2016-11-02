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    В Афганистане за сутки уничтожены 32 боевика

    Более семи боевиков получили ранения

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ За последние сутки в ходе серии операций по всей стране полиция Афганистана при поддержке ВС уничтожила 32 боевика.

    Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на МВД страны.

    В результате операций в провинциях Кундуз, Лагман, Фарах, Бадгис, Баглан, Гильменд и Урузган более семи боевиков получили ранения. В некоторых провинциях продолжаются операции по зачистке боевиков, однако о возможных жертвах среди сил безопасности не сообщается.

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