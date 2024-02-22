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В Афганистане публично казнили двух человек

В Афганистане публично казнили двух человек Управление информации и культуры радикального движения "Талибан" в провинции Газни объявило о приведении в исполнение смертного приговора. Два человека были публично казнены.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 17:00
В Афганистане публично казнили двух человек

Управление информации и культуры радикального движения "Талибан" в провинции Газни объявило о приведении в исполнение смертного приговора. Два человека были публично казнены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Ariana News.

По его информации, казнь провели на стадионе в административном центре провинции. Основанием стали постановления трех судов и санкция руководства "Талибана". Как передает Agence France-Presse, "два человека были признаны виновными в убийстве <...>, приговор был утвержден после двух лет судебных разбирательств".

Эта третья публичная казнь со времени захвата талибами власти в Афганистане. Первая произошла в провинции Фарах 7 декабря 2022 года. Тогда смертный приговор также был согласован с руководством "Талибана".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

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Версия на английском языке Taliban publicly executes 2 murder convicts in stadium

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