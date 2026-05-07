Украина второй раз за восемь дней атаковала НПЗ "Лукойла" в Перми

Украина атаковала беспилотником один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) в Перми второй раз за 8 дней.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края совершил налет украинский беспилотник. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значительных разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает", - говорится в его заявлении.

Он отметил, что угрозы химической опасности нет, и добавил, что в регионе сохраняется режим "еспилотной опасности и "Ковер".

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) - один из крупнейших НПЗ России, расположенный в Перми. Предприятие, входящее в группу "Лукойл", перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год, включая бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные масла.