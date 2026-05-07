Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Украина второй раз за восемь дней атаковала НПЗ "Лукойла" в Перми

    Другие страны
    • 07 мая, 2026
    • 14:11
    Украина второй раз за восемь дней атаковала НПЗ Лукойла в Перми

    Украина атаковала беспилотником один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) в Перми второй раз за 8 дней.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

    "Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края совершил налет украинский беспилотник. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значительных разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает", - говорится в его заявлении.

    Он отметил, что угрозы химической опасности нет, и добавил, что в регионе сохраняется режим "еспилотной опасности и "Ковер".

    "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) - один из крупнейших НПЗ России, расположенный в Перми. Предприятие, входящее в группу "Лукойл", перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год, включая бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные масла.

    Российско-украинский конфликт Лукойл-Пермнефтеоргсинтез Россия Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)
    Ukrayna 8 gün ərzində ikinci dəfə Permdə "Lukoyl"un zavoduna zərbə endirib

    Последние новости

    15:38

    В Турции около 80 студенток госпитализированы с подозрением на пищевое отравление

    В регионе
    15:36

    В Баку состоялась встреча военных специалистов по кибербезопасности Азербайджана и Грузии

    Армия
    15:31

    В Азербайджане за 4 месяца гражданам возвращено НДС почти 70,5 млн манатов

    Финансы
    15:27

    Генпрокуратуры Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании

    Внешняя политика
    15:26
    Фото

    Азербайджан и Сан-Марино обсудили сотрудничество в газовой сфере

    Энергетика
    15:26

    В РФ школьница пострадала от взрыва страйкбольной гранаты

    В регионе
    15:24

    Мамедов: Азербайджан покрывает около 80% потребления продовольствия внутренним производством

    АПК
    15:22

    В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг через ККА нового поколения вырос на 15%

    Финансы
    15:20

    Тахир Андраби: Исламабад рассчитывает на скорое подписание мира между Ираном и США

    Другие страны
    Лента новостей