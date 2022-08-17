Ученые спрогнозировали число жертв ядерной войны между США и РФ

В результате ядерной войны между США и Россией может погибнуть более 5 млрд человек.

В результате ядерной войны между США и Россией может погибнуть более 5 млрд человек.

Как сообщает Report , это следует из данных исследования ученых Ратгерского университета США.

Отмечается, что в случае гипотетической ядерной войны Австралия и Аргентина лучше всех справятся с ее последствиями. Меньшее воздействие также испытают жители Новой Зеландии.

В рамках исследования ученые смоделировали теоретический сценарий ядерного конфликта. Сброшенные на города и промышленные центры атомные бомбы вызовут огненные бури, атмосфера Земли загрязнится выбросами частиц горения, что, по их оценке, приведет к изменениям климата, сокращению запасов пищи и голоду в большей части мира.

В случае выброса в атмосферу более 165 млн тонн сажи потребление зерновых снизится примерно на 90% через три-четыре года после катастрофы, прогнозируют эксперты.