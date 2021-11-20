У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель

У президента США Джозефа Байдена усилился кашель, ухудшилась походка, его лечат от мерцательной аритмии.

У президента США Джозефа Байдена усилился кашель, ухудшилась походка, его лечат от мерцательной аритмии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор.

Белый дом распространил меморандум О'Коннора, из которого следует, что Байден остается "активным 78-летним мужчиной".

"Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений", - отметил врач.

При этом он констатировал, что Байден стал чаще "прочищать горло". Врач заявил, что наблюдал у пациента этот симптом очень давно, но теперь он стал более частым.

"Данный симптом явно присутствует и требует более детального исследования", - уточнил врач.

Также О'Коннор заявил, что у Байдена по сравнению с прошлым годом стала "ощутимо более негибкой" походка.

Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног. Его обследовали на наличие рака толстого кишечника и кожи, у президента также проверили зубы и зрение.

Относительно походки Байдена врач напомнил, что у президента в прошлом были спортивные и иные ортопедические травмы, около года назад он получил перелом стопы. Медики на данный момент считают, что речь идет о дегенеративном артрите позвоночника и спондилезе - постепенном изнашивании позвонков с возрастом.