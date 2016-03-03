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    Туск: Миграционные потоки в ЕС из Турции остаются высокими, Анкара должна сократить их

    Необходимо продолжать политику возвращения нелегальных мигрантов в Турцию

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "Миграционные потоки в Евросоюз из Турции остаются высокими, и Анкара должна придумать, как сократить их".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу.

    "Мы согласились, что миграционные потоки остаются до сих пор слишком высокими и нужны дальнейшие действия. Турция должна решить, каким способом достичь их сокращения", - сказал он.

    По словам Туска, необходимо продолжать политику возвращения нелегальных мигрантов в Турцию. "Это разрушит бизнес-модель перевозчиков беженцев", - отметил он.

    Глава Евросовета подчеркнул, что и Брюссель, и Анкара активно вовлечены в разрешение миграционного кризиса. "Я знаю, как сложно реализовать все детали. Нам нужно терпение и больше времени. Но мы построили настоящее доверие между нашими странами, Турцией и странами-членами ЕС, нашими институтами. Для меня это самый обнадеживающий знак", - сказал Туск.

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