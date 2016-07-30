Три человека погибли в результате стрельбы в штате Вашингтон

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Три человека погибли, один пострадал в результате стрельбы в штате Вашингтон (США), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Мекилтео примерно в 40 км к северу от Сиэтла в ночь на субботу.

"С печалью сообщаем, что сегодня погибли три человека, один ранен и доставлен в (больницу - ред.) Харборвью, мы не знаем, насколько серьезны его ранения", — говорится в сообщении Ассошиэйтед Пресс.

Также сообщается, что подозреваемый задержан и находится в руках полиции округа Льюис.