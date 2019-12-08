Трамп заявил, что саудовский король поможет семьям погибших во Флориде

Президент США Дональд Трамп заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поможет семьям погибших при стрельбе во Флориде, которую устроил подданный королевства, передает Report со ссылкой на РИА Новости

“Они крайне огорчены”, - сказал Трамп, которому саудовский король звонил, чтобы выразить соболезнования.

“Король примет участие в заботе о семьях и близких (погибших)”, - заявил Трамп.

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.