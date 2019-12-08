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Трамп заявил, что саудовский король поможет семьям погибших во Флориде

Трамп заявил, что саудовский король поможет семьям погибших во Флориде

Президент США Дональд Трамп заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поможет семьям погибших при стрельбе во Флориде, которую устроил подданный королевства, передает Report со ссылкой на РИА Новости

“Они крайне огорчены”, - сказал Трамп, которому саудовский король звонил, чтобы выразить соболезнования.

“Король примет участие в заботе о семьях и близких (погибших)”, - заявил Трамп.

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.

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