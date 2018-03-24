Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, запрещающий службу в армии трансгендерам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном Белым домом документе.

Президент принял это решение на основании рекомендации министра обороны и военных экспертов. Согласно меморандуму, служба в армии не разрешается людям, страдающим "гендерной дисфорией", которым требуется медицинская помощь, в том числе операции и медикаменты.

Решение мотивировано тем, что это "представляет существенный риск для эффективности военных". При этом, согласно тексту меморандума, "при определенных обстоятельствах, могут быть сделаны исключения".