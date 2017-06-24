Трамп создал комиссию по кибербезопасности на выборах

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп создал специальную комиссию, которая займется изучением безопасности системы подсчета голосов на выборах. Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Думаю, в ближайшие две недели комиссия сделает несколько заявлений", - заявил он.

Он также добавил, что на июль назначены слушания с ее участием.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не намерен освобождать от должности спецпрокурора по делу о "вмешательстве России" Роберта Мюллера.