Трамп сообщил о результатах переговоров с премьером Канады Трюдо

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ему сотрудничество в борьбе с контрабандой наркотиков в США, связанной с ростом нелегальной миграции.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ему сотрудничество в борьбе с контрабандой наркотиков в США, связанной с ростом нелегальной миграции.

Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

"Я провел очень продуктивную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, мы обсудили множество важных вопросов, для решения которых потребуется работа обеих стран. Среди них наркотический и фентаниловый кризисы, унесшие множество жизней в результате нелегальной миграции, справедливые торговые сделки, которые не вредят американским трудящимся, и серьезный торговый дефицит США с Канадой. Премьер-министр Трюдо пообещал работать с нами над завершением этого ужасного разрушения американских семей", - заявил Трамп.

Он добавил, что США больше "не станут сидеть сложа руки" и смотреть, как американские граждане становятся жертвами наркотической эпидемии.

Избранный американский лидер также отметил, что на встрече обсуждались энергетика, торговля, Арктика.

"Все это жизненно важные вопросы, которыми я займусь в первые дни после возвращения в Белый дом и даже раньше", - заключил республиканец.

Напомним, что после заявления Трампа в понедельник о введении 25% пошлин на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков Трюдо в пятницу прибыл в штат Флорида для переговоров.

США, Мексика и Канада связаны трехсторонним договором (USMCA), который предполагает создание зоны свободной торговли между государствами.