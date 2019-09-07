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Трамп предложил разместить на лайнерах пострадавших от урагана "Дориан"

Трамп предложил разместить на лайнерах пострадавших на Багамах
​Президент США Дональд Трамп указал на возможность размещения пострадавших от урагана Дориан жителей Багамских островов на круизных лайнерах

Президент США Дональд Трамп указал на возможность размещения пострадавших от урагана "Дориан" жителей Багамских островов на круизных лайнерах, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Береговую охрану США и федеральное управление по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях и всех остальных наряду со странами, которые оказывают помощь, попросили доставить людей из сильно пострадавших районов Багамских островов в другие районы Багам, которые не пострадали и находятся в хорошем состоянии", - написал Д.Трамп в Twitter.

Президент подчеркнул, что будут оценены усилия "любых владеющих круизными лайнерами компаний", которые разместят пострадавших. 

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