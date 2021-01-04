Трамп потребовал найти 11,7 тысяч голосов в его пользу в Джорджии

По данным издания, Трамп в беседе говорит о нарушениях на выборах и резко критикует Раффенспергера.

"Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста. Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли", – заявляет американский лидер.