Трамп потребовал найти 11,7 тысяч голосов в его пользу в Джорджии

Действующий американский лидер Дональд Трамп призывал госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в его пользу. Как сообщает Report, об этом пишет The Washington Post.
Издание обнародовало фрагменты якобы имевшего место по этому вопросу телефонного разговора, в котором также участвовал юрисконсульт госсекретаря Райан Джермени.
По данным издания, Трамп в беседе говорит о нарушениях на выборах и резко критикует Раффенспергера.
"Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста. Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли", – заявляет американский лидер.
Накануне Трамп написал в Twitter о беседе с Раффенспергером, отметив, что его собеседник "не хотел или не мог отвечать на вопросы о фактах мошенничества с бюллетенями".
В ответ на этот пост,сам Раффенспергер ответил: "С уважением, президент Трамп: то, что вы говорите, неправда. Правда выйдет наружу".
Джорджия пересчитывала голоса на выборах президента CША избирателей трижды, однако результат был неизменен – демократ Джо Байден обошел Трампа и получил все 16 голосов выборщиков от этого штата.
Дональд Трамп не признает поражение. Согласно итогам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. Результаты конгресс должен утвердить 6 января. Инаугурация нового президента США намечена на 20 января.