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Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури

Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на республиканских кокусах в Миссури.
Другие страны
3 марта 2024 г. 02:24
Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури

Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на республиканских кокусах в Миссури.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

По предварительным данным американских СМИ, у Трампа 88% голосов, а у его основного соперника Никки Хейли - 12%.

"Бывший президент, который особенно силен именно на кокусах, этой победой укрепит свое лидерство по числу делегатов", - добавляет AP.

"Спасибо, Миссури! Вместе мы сделаем Америку снова великой", - написал Трамп в социальных сетях в ответ на прогнозы.

Ожидается, что позднее в субботу состоятся республиканские кокусы и в штате Айдахо.

Отметим, что внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. Сначала проходят дебаты, потом - голосование.

В настоящее время праймериз проводятся гораздо чаще, чем кокусы. Они, как правило, характеризуются более высоким уровнем участия. Избиратели голосуют тайно с помощью бюллетеней.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты, в августе - съезд Демократической партии. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

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