    Трамп назвал "неуместным" заявление Путина о ракете "Буревестник"

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 11:05
    Трамп назвал неуместным заявление Путина о ракете Буревестник

    Президент США Дональд Трамп назвал "неуместным" заявление президента РФ Владимира Путина о крылатой ракете "Буревестник".

    Как передает Report со ссылкой на Коммерсант, об этом сообщает агентство Reuters.

    "Он [Путин- ред.] должен положить конец войне. Война, которая должна была продлиться неделю, идет уже четвертый год. Этим он должен заниматься, а не испытывать ракеты",- заявил Трамп на борту своего самолета.

    В выходные начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину заявил, что испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник" прошли успешно.

    Путин в свою очередь назвал испытания успехом и отметил, что такого "уникального оружия ни у кого в мире нет".

    Испытательный полет 21 октября стал самым продолжительным в истории программы - ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела дистанцию в 14 тыс. км. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев позднее заявил, что информация об испытаниях "напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США".

    Tramp Putinin "Burevestnik" raketi ilə bağlı bəyanatını "yersiz" adlandırıb

