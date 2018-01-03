Трамп: Моя ядерная кнопка гораздо больше чем у Ким Чен Ына

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп ответил руководителю КНДР Ким Чен Ыну, заявив, что у него "тоже есть ядерная кнопка".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом американский президент написал в своем микроблоге в Twitter.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!" — написал Трамп.