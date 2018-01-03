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    Трамп: Моя ядерная кнопка гораздо больше чем у Ким Чен Ына

    И моя кнопка работает!

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп ответил руководителю КНДР Ким Чен Ыну, заявив, что у него "тоже есть ядерная кнопка".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом американский президент написал в своем микроблоге в Twitter.

    "Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!" — написал Трамп.

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