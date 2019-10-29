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Тысячи человек снова вышли на улицы Сантьяго на акции протеста

Тысячи человек снова вышли на улицы Сантьяго на акции протеста

Тысячи человек снова вышли на улицы Сантьяго, протестуя против политики властей.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал 24 Horas.

Манифестации носят мирный характер.

В понедельник президент Чили Себастьян Пиньера на фоне непрекращающихся протестов в стране сменил ключевых министров правительства, в том числе министра внутренних дел.

Начиная с воскресенья власти Чили отменили режим чрезвычайного положения в стране, введенный из-за протестов. Поводом для начала массовых протестов в Чили, которые зачастую перерастали в погромы и беспорядки, стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, низких зарплат и роста тарифов.

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