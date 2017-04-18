Тереза Мэй объявила о проведении досрочных выборов в Великобритании

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, выборы состоятся 8 июня.

О намерении распустить Палату общин и провести выборы Мэй объявила в экстренном заявлении на Даунинг-стрит после встречи с министрами.

Премьер-министр Великобритании объяснила досрочные выборы стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза.

Мэй в прошлом исключала возможность досрочных выборов до 2020 года.