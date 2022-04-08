О нас
Аудио новости

Тауэрский мост в Лондоне перекрыли в результате акции экоактивистов

Тауэрский мост в Лондоне перекрыли в результате акции экоактивистов Движение по Тауэрскому мосту в центре Лондона оказалось парализовано из-за протестной акции, устроенной активистами природозащитного движения Extinction Rebellion и участниками кампании общественного неповиновения Just stop oil.
Другие страны
8 апреля 2022 г. 12:31
Тауэрский мост в Лондоне перекрыли в результате акции экоактивистов

Движение по Тауэрскому мосту в центре Лондона оказалось парализовано из-за протестной акции, устроенной активистами природозащитного движения Extinction Rebellion и участниками кампании общественного неповиновения Just stop oil.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sun.

Отмечается, что двое активистов, стремившихся привлечь внимание к проблеме глобального потепления, с помощью тросов разместили на мосту баннер с призывом к властям и крупным компаниям отказаться от добычи ископаемого топлива. На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые перекрыли движение по Тауэрскому мосту, в результате чего в центре британской столицы в утренний час пик образовались большие пробки.

В четверг лидеры Just stop oil проинформировали, что в ходе протестных акций в защиту экологии по всей Великобритании за последнюю неделю были задержаны более 400 человек. Протестующие в большинстве случаев перекрывали автомобильные трассы, ведущие к нефтяным терминалам, с целью помешать их работе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi