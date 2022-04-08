Тауэрский мост в Лондоне перекрыли в результате акции экоактивистов

Движение по Тауэрскому мосту в центре Лондона оказалось парализовано из-за протестной акции, устроенной активистами природозащитного движения Extinction Rebellion и участниками кампании общественного неповиновения Just stop oil.

Движение по Тауэрскому мосту в центре Лондона оказалось парализовано из-за протестной акции, устроенной активистами природозащитного движения Extinction Rebellion и участниками кампании общественного неповиновения Just stop oil.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sun.

Отмечается, что двое активистов, стремившихся привлечь внимание к проблеме глобального потепления, с помощью тросов разместили на мосту баннер с призывом к властям и крупным компаниям отказаться от добычи ископаемого топлива. На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые перекрыли движение по Тауэрскому мосту, в результате чего в центре британской столицы в утренний час пик образовались большие пробки.

В четверг лидеры Just stop oil проинформировали, что в ходе протестных акций в защиту экологии по всей Великобритании за последнюю неделю были задержаны более 400 человек. Протестующие в большинстве случаев перекрывали автомобильные трассы, ведущие к нефтяным терминалам, с целью помешать их работе.