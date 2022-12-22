Талибы задержали журналистов, освещавших протесты в Кабуле

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" задержало трех журналистов освещавших протесты в Кабуле, связанные с запретом на право обучения студенток в университетах

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" задержало трех журналистов освещавших протесты в Кабуле, связанные с запретом на право обучения студенток в университетах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Aamaj News.

Согласно данным, помимо журналистов, талибы также арестовали 5 женщин, протестующих против решения "Талибана" о приостановке обучения студенток в высших учебных заведениях Афганистана.

Отмечается, что 20 декабря правящее в Афганистане движение "Талибан" запретило женщинам учиться в университетах, распоряжение министерства образования вступило в силу "на неопределённый срок".

При этом еще в сентябре прошлого года талибы разрешали девушкам поступать в высшие учебные заведения, лишь предписав им учиться отдельно от мужчин.