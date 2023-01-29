"Талибан" запретил участие девушек во вступительных экзаменах

"Талибан" приказал вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам.

"Талибан" приказал вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в письме минобразования Афганистана к учебным заведениям.

"Министерство высшего образования приказало всем частным университетам и учебным заведениям не допускать девушек до вступительных испытаний", - указано в сообщении источника в ведомстве.

С момента захвата власти в стране "Талибан" продолжает систематическую работу по ограничению доступа к высшему и среднему образованию для женщин.

Придя к власти в августе 2021 года, талибы обещали принять обеспечить соблюдение прав женщин, однако затем они постепенно вводили все новые и новые запреты, проявляя жесткий подход к правилам шариата.