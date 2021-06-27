Стрельба в США, трое убиты

В американском Уинтропе (штат Массачусетс) произошла стрельба, погибли три человека, включая подозреваемого.
Как передает Report, об этом сообщил в Twitter представитель полиции города Джон Гилфойл.
Так, в 14.41 по местному времени, после произведенных выстрелов, большой грузовик врезался в здание. По прибытии на место правоохранители обнаружили, что два человека получили огнестрельные ранения.
Отмечается, что затем стражи порядка выстрелили в подозреваемого, который получил серьезные ранения и был госпитализирован. Но спасти его жизнь не удалось.