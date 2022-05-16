Столтенберг призвал страны НАТО увеличить военную помощь Украине

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО продолжать наращивать поставки военной помощи Украине.
Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран - членов НАТО в Берлине.
"Страны НАТО предоставили военную помощь Украине на миллиарды долларов и подготовили десятки тысяч украинских военных. Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в том числе через группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн в Германии", - отметил Столтенберг.
Он подчеркнул, что Киеву необходимо продолжать оказывать военную помощь, чтобы Украина смогла "достичь победы на поле боя".